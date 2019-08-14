Белстат учтет незарегистированный алкоголь, выпитый жителями Беларуси

Национальный статистический комитет Беларуси изменил методику по расчету общего объема потребления алкоголя в стране. Постановление Белстата № 39 утверждено 1 июля 2019 года, одобрено Минздравом и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

По новой методике пересчитают потребление алкоголя в стране за 2018 год.

Новеллой в документе станет учет так называемого незарегистрированного алкоголя. Это те алкогольные напитки, которые жители Беларуси привезли из-за границы или изготовили сами и потребили внутри страны. К незарегистрированному алкоголю также относятся непищевые спиртосодержащие жидкости и алкогольные напитки, не маркированные акцизной маркой Республики Беларусь.

Информационной основой для расчета объема потребления незарегистрированного алкоголя Белстат будет считать:

Данные Министерства здравоохранения о потреблении незарегистрированного алкоголя, полученные:

— по результатам социологического исследования о распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси (данные STEPS-исследования);

— по результатам социологических исследований различных групп населения.

2. Экстраполированные первичные статистические данные единовременных выборочных многоиндикаторных кластерных обследований для оценки положения детей и женщин (данные МИКС).

При подсчете объема потребления незарегистрированного алкоголя будут использоваться экспертные оценки, а формула будет выглядеть следующим образом:

ПНА = (ПНА1 + ПНА2 + ПНА3)/3,

где ПНА – объем потребления незарегистрированного алкоголя;

ПНА1 – объем потребления незарегистрированного алкоголя, полученный с использованием данных STEPS-исследований, социологических исследований, МИКС;

ПНА2 – объем потребления незарегистрированного алкоголя, полученный методом экспертных оценок;

ПНА3 – объем потребления незарегистрированного алкоголя, полученный путем эконометрического моделирования с использованием моделей парной линейной регрессии.

Общий объем потребления алкоголя определяется как сумма объемов потребления зарегистрированного алкоголя и потребления незарегистрированного алкоголя в абсолютном алкоголе на душу населения в возрасте 15 лет и старше. Выпитое туристами не учитывается.