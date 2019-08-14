Ситуация с наличной иностранной валютой в нашей стране продолжает оставаться стабильной: уже четвертый год подряд население продает ее больше, чем приобретает, сообщил Нацбанк.

Правда, это относится только к наличной иностранной валюте, по «безналу» мы продолжаем покупать больше, чем продавать, пишет «Экономическая газета».

За январь–июль т.г. физические лица избавились от наличной и безналичной валюты на общую сумму 5,44 млрд USD (здесь и далее – в эквиваленте), а приобрели ее – на сумму 5,05 млрд USD. Таким образом, «чистая» продажа иностранной валюты населением составила около 390 млн USD.

Если же брать отдельно «чистую» продажу наличной и «чистую» покупку безналичной валюты населением, то по первой сальдо за указанный период составило около 860 млн USD (со знаком «минус»), а по второй – 470 млн USD (со знаком «плюс»). По итогам полугодия эти суммы составляли -720 млн USD и 400 млн USD, соответственно.

Получается, что за июль физические лица нарастили как продажи наличной валюты, так и покупку безналичной. Всего за июль населением было продано валюты на 920 млн USD (рекорд по объему продаж в текущем году), а куплено на 850 млн USD. В итоге «чистая» продажа валюты населением за второй летний месяц составила около 70 млн USD.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси также не были склонны делать в этом году валютные накопления: по итогам января–июля т.г. они продали иностранной валюты на 12,3 млрд USD, а приобрели – на 11,9 млрд USD, выступив «чистым» продавцом валюты на сумму около 400 млн USD.

Тот же вывод можно сделать и относительно нерезидентов, которые продолжают осуществлять «чистую» продажу валюты, которую начали еще в январе. Они по итогам первых семи месяцев реализовали 485 млн USD, а приобрели ее лишь на сумму чуть более 115 млн USD. Итог для них – 370 млн USD «чистой» продажи.