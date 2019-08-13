Зеленский отстранил Безсмертного от работы в ТКГ

Зеленский отстранил Безсмертного от работы в политической подгруппе ТКГ

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от работы в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, «освободить Романа Безсмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы».

«На частичную смену статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе» (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 года № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», — говорится в указе.

Напомним, Безсмертный недавно заявил, что Украина должна была выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе. Тогда он заявил, что Украина должна прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран «нормандский формат».

Кроме того, Безсмертный говорил, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не предназначены, по этому раньше сентября встречи на уровне лидеров «нормандской четверки» не будет, несмотря на заявления Зеленского.

Отметим, что 9 июля именно Зеленский вернул Безсмертного в контактную группу, уволив для этого представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

Добавим, в 2015 году Романа Безсмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников. В апреле 2016 года Безсмертный покинул контактную группу.