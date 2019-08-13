12 августа 2019 года глава Минздрава Беларуси Владимир Караник в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что зарплата белорусских медиков к 2025 году увеличится в два раза. Это будет сделано для того, чтобы те не уезжали работать за границу.

По словам министра, поручение о повышении заработных плат медицинских работникам было дано главой государства.

Глава Минздрава Беларуси отметил, что в нашей стране проблема утечки кадров в здравоохранении существует уже давно.

Караник: «Мы над ее решением работаем». Также он сообщил, что будут пересмотрены стимулирующие доплаты, которые будут начисляться за высокотехнологичные методы лечения.