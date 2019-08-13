В озере Неспиш обнаружены остатки 500-летнего моста

Во время подводных археологических исследований в озере Неспиш в Браславском районе дайверы нашли место, где стоял мост, который вел на остров с монастырем. Об этом БЕЛТА сообщила руководитель проектов Центра регионального развития «Браслав» Алена Шевчик.

На острове озера Неспиш продолжаются археологические работы по проекту «Остров Монастырь». Недавно специалисты дайвинг-центра «Морской пегас» провели подводные исследования. Выяснилось, что от старинного моста под водой частично сохранились 24 сваи. Одну из них пришлось обрезать, чтобы позже по фрагменту в лаборатории установить возраст древесины, которая хорошо сохранилось. По мнению дайверов, мост имел сложную инженерную конструкцию, не исключено, что ему около 500 лет. Удалось установить не только месторасположение, но и примерные размеры строения: его длина составляла около 100 м, ширина — порядка 2 м.

«Возможно, что и сам мост лежит в толще ила. Если это подтвердится, то мы начнем сбор денег, чтобы в будущем с помощью дайверов заняться подъемом этого моста для его восстановления. В Беларуси подобных проектов еще не было», — отметила Алена Шевчик.

Инициатором проекта «Остров Монастырь» стал Центр регионального развития «Браслав». С 1 августа на острове озера Неспиш ведутся археологические раскопки. В ближайшем будущем планируется благоустроить остров, организовать экскурсионные маршруты для туристов.

Мужскую обитель с церковью и жилыми зданиями построили на острове озера Неспиш в XV веке. Монастырь владел озером и несколькими окрестными поселениями. На остров можно было добраться по двум мостам. Известно, что сначала обитель была православной, а позже стала униатской. Монахов здесь служило немного — до десяти. В 1832 году произошел сильный пожар, который уничтожил все сооружения. Уцелела только икона Божьей Матери «Владычица озер», которую нашли на соседнем острове Святом.