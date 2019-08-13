На летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа, сборная Беларуси выступит сильнейшим составом.

В женскую команду вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины.

В мужской обойме числятся Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко.

Также определен состав юниорских сборных, куда включены Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Арина Яборова, Анна Мусатова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Чепыжов, Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич, Илья Авсеенко и Степан Данилов.

В настоящее время национальная команда проводит сбор в Антхольце, наши спортсмены вернутся в Минск 21 августа.

В чемпионате мира в Раубичах будут участвовать спортсмены из Бельгии, Беларуси, Китая, Чехии, Великобритании, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, России, Швейцарии, Украины и других стран. Спорткомплекс «Раубичи» ранее уже принимал ЧМ по летнему биатлону в 1999 году, — отмечает Спутник.