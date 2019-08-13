Концерн «Беллегпром» опубликовал на своем сайте инвестиционный проект по продаже имущественного комплекса брестского ОАО «Ковры Бреста».

Рыночная стоимость имущества предприятия оценена в 6,5 млн долларов. В том числе, стоимость оборудования – 4,9 млн. Доля инвестора в уставном капитале по итогам продажи – 100 процентов. Предварительный срок окупаемости проекта – 5 лет.

Условием выставлено «сохранение исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий и увеличение объемов производства за счет полной загрузки производственных мощностей».

В 2018 году выручка от реализации товаров ОАО «Ковры Бреста» составила 5,7 млн долларов, экспорт – 79 процентов, в основном в Россию, Молдову, Украину и Литву, среднесписочная численность работников – 335 человек.

Преимуществами проекта называются отсутствие переходящих долговых обязательств, оборудование нового поколения, выгодное географическое положение, выход на рынок ЕАЭС, возможность выхода на рынок ЕС и преференции СЭЗ «Брест».