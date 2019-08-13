Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал подробности в деле о взрыве фейерверка во время салюта 3 июля в Минске, сообщает БЕЛТА.

Как отметил глава Следственного комитета, расследование активно продолжается.

«Изъято более 1 тыс. объектов с места взрыва. Все версии, о которых говорил ранее (неисправность салютных установок, неправильная закладка заряда и эксплуатация установок, некачественные изделия из фейерверка) проверяются, хотя следствию очевидно, что наиболее вероятной является некачественные заряды фейерверков. Достоверно установлено, что заряды, перед тем как были помещены в мортиру, подвергались механическому воздействию — со стороны как представителей российского поставщика, так по их рекомендации и нашими военнослужащими. Теперь следствию предстоит выяснить техническую причину, эти ли действия привели к взрывам», — сказал председатель СК.

По делу о взрыве фейерверка 3 июля назначен целый ряд комплексных комиссионных экспертиз, которые поручено провести Госкомитету судебных экспертиз, Национальной академии наук, профильным промышленным предприятиям.

«При экспертизах будут проведены испытания и осуществлены экспериментальные запуски фейерверочных изделий. От экспертов ждем ответ, что явилось технической причиной взрывов», — отметил Иван Носкевич.

Следствием проверяется также процедура закупки фейерверочных изделий.