Минск попал в рейтинг Лучших городов для студентов QS – 2019, заняв 120-е место среди 120-ти возможных.

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию своего ежегодного рейтинга Лучших городов для студентов (Best student cities-2019).

Рейтинг традиционно составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

То, что Минск в этом году попал в данный рейтинг – хорошо. Даже несмотря на 120-е место в нем, ниже которого опуститься нельзя. Можно лишь выпасть из списка. Однако стоит учитывать, что рейтинг лучших студенческих городов – мировой и попасть в него в принципе сложно.

Лучшими городами для студентов в 2019 году были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен и Берлин. Попали в данный список и все столицы соседствующих с Беларусью государств. Москва в рейтинге заняла 34-ю строчку, Варшава – 51-ю, Вильнюс – 95-ю, Рига – 110-ю, а Киев – 118-ю.

Вот такое описание самого большого города нашей страны размещено в Best student cities:

«Хотя Минск, возможно, не первый город, который приходит на ум, когда вы думаете об обучении за границей, как столица Беларуси, он может многое предложить. Этот живописный город, расположенный на реках Сийшлах и Ниамиха, является финансовым, торговым и транспортным узлом Республики Беларусь. Имея это в виду, легко понять, почему город достигает самого высокого рейтинга по показателю активности работодателей, занимая 84-е место в мире в целом, что говорит о том, что выпускники вузов Минска пользуются большим спросом у работодателей», — говорится в аннотации рейтинга.

Там отмечается, что в Минске размещаются два университета, которые вошли в рейтинг QS World University Rankings: Белорусский государственный университет и Белорусский национальный технический университет.

Как ранее сообщал Thinktanks.by, в соответствии с данными рейтинга QS World University Rankings 2020, Белгосуниверситет устойчиво входит в первые четыре сотни ведущих вузов мира.

Среди 1000 ранжируемых вузов БГУ в текущем году занял 351 место, улучшив свои показатели на три позиции. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч вузов. Таким образом, БГУ на протяжении последних трех лет согласно QS устойчиво входит в 1,5 % ведущих вузов мира. БНТУ в данном рейтинге сохраняет свои позиции в группе, охватывающей места с 801 по 1000.