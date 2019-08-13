Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны.

«В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с Генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», — подчеркнул Глава государства.

Президент еще раз обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. «Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески», — расставил приоритеты Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался у Ивана Носкевича итогами работы Следственного комитета за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел. «Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное — ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе и которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд — ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что президент отвечает и за судебную ветвь власти», — резюмировал белорусский лидер.

Председатель Следственного комитета отметил, что в январе-июле в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел», — сказал он.