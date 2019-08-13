Министр здравоохранения Владимир Караник назвал причины коррупции в системе здравоохранения, а также рассказал о том, как ведомство намерено противодействовать ей.

«Многие высказывали обоснованные замечания, что у нас очень сложна и зарегулирована регистрация изделий медназначения. Ее достаточно тяжело пройти даже при наличии международных сертификатов, подтверждающих качество. И многие, чтобы каким-то образом ускорить это прохождение, решали эти вопросы незаконным путем. А во-вторых многие нас упрекали, что избыточна централизация закупок медтехники привела к тому, что она взяла на себя больше обязательств, чем может выполнить. И соответственно вот эти задержки со сроками проведения конкурсов, заключениями контрактов многие воспринимали не как избыточную нагрузку, а как побуждение решать это каким-то другим путем… На сегодняшний момент самая лучшая борьба с этой ситуации: это создание четкой, регламентированной системы, которая понятна и которая легко проходима», — рассказал министр в программ «Разговор у президента» белорусского телевидения.

Ведомством уже подготовлен пакет документов об упрощении процедур регистрации лекарств и медицинских изделий. Так, на белорусский рынок по упрощенной схеме будут допускаться препараты, которые уже имеют регистрацию в США, Японии, ЕС и продаются на их рынках. По словам министра, такая процедура будет занимать максимум 35 дней и будет стоить максимум 120 базовых величин. Раньше такие процедуры могли затягиваться на полтора года. Аналогично с изделиям медицинского назначения, наличие двух сертификатов из США, Японии, ЕС, Южной Кореи позволит пройти регистрацию по упрощенной процедуре.

Министерство намерено продолжить централизовано закупать сложное, дорогостоящее оборудование, а также оптовые партии.

«Но те позиции, которые нужны для ежедневной работы клиники, мы выступаем за то, чтобы право на их закупку отдать на местный уровень, чтобы больницы сами закупали то, что им нужно для работы. Мы хотим создать систему анализа больших объемов данных с элементами искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме будет обрабатывать базу данных зарегистрированных закупок, проводимых медицинскими учреждениями и сама выявлять, когда одни и те же позиции в разных клиниках закупаются по разной цене и тут же информировать наши органы контроля, что есть разночтения в ценах и надо разобраться. Эта идея также была высказана главе государства. Она поддержана. И было сказано, что вы только уведомьте своих коллег главных врачей: только работайте честно», — добавил министр.

До конца года должна быть подготовлена нормативная база для закупок по новым механизмам.

Напомним, летом 2018 года КГБ сообщило о раскрытии масштабных коррупционных схем, связанных с закупками лекарств, медицинских изделий и оборудования. Были задержаны десятки функционеров системы здравоохранения и бизнесменов. Часть из них уже осуждена. Некоторые только ожидают приговора.