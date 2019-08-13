В Беларуси вновь подешевело моторное топливо. Понижение цен на 1 копейку этим летом происходит уже третий раз. В перспективе предполагается, что регулирование цен на бензин могут передать МАРТ. Комментарий в отношении изменения розничных цен на топливо и перспектив их регулирования дал Myfin.by Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Что касается снижения цен на бензин, оно выглядит немного странным и в этом решении не прослеживается экономическая логика.

Ранее было заявлено, что при установлении цен на топливо в Беларуси будут руководствоваться сразу несколькими факторами, включая цены на нефть на мировом рынке, курс белорусского рубля к доллару, цены на топливо в сопредельных странах и социальные аспекты.

Но мы знаем, что поставки топлива на внутренний рынок глубоко убыточны для нашей нефтепереработки. И постоянный рост цены на 1 копейку был в прошлом году и в первой половине этого года. Понятно, что он не всем нравится, что он вызывает у населения раздражение. Но экономически это было логично.

Сейчас же в очередной раз происходит снижение. И смысла в этом нет – его все равно придется компенсировать будущим повышением. Думаю, что долгосрочно цена бензина будет стремиться приблизительно к уровню 1 доллар за литр. Просто разница будет в том, что, если в предыдущие годы у нас постоянно цена только повышалась, и график по бензину выглядел как растущая прямая линия, то сейчас график останется растущим, но с «зубчиками». Будет видно, что иногда цены снижались, наверное, для каких-то социальных целей.

Но с социальной точки зрения, если все равно сохраняется тренд на рост цены, принципиально ничего не изменится. И вряд ли можно кого-то обмануть тем, что цена изредка будет падать.

Что касается регулирования цены на бензин Министерством антимонопольного регулирования и торговли, то это решение как раз таки очень логичное. И, возможно, оно коснется не только цен на бензин.

Сейчас одна из основных задач в экономике, на решение которой нацелен Нацбанк, это устойчивое снижение инфляции. Нацбанк может пытаться сдержать инфляцию в рамках, используя свои монетарные методы, в частности, меняя уровень процентных ставок в экономике, контролируя денежные агрегаты и т.д.

Но у нас серьезное влияние на общую инфляцию оказывают регулируемые цены. И это то, на что Нацбанк повлиять не может. Причем за эти регулируемые цены отвечают совершенно разные ведомства. Кроме цен на бензин, наверное, нужно вспомнить и цены на услуги ЖКХ, цены на обучение и т.д.

И когда принимаются ведомственные решения поднять те или иные регулируемые цены, они могут никак не увязываться с общей целью Национального банка по сдерживанию уровня инфляции. То есть, каждый тянет одеяло в свою сторону, не учитывая при этом общие задачи.

Поэтому передача вопросов ценообразования бензина, и, возможно, других административно регулируемых цен и тарифов в одни руки – МАРТ – может дать возможность централизованно оценивать, как решение по их изменению будет влиять на общую инфляцию и не будет ли оно противоречить задаче по сдерживанию инфляции в стране.

Как сообщалось, в Беларуси с 11 августа на 1 копейку подешевело автомобильное топливо.

До этого розничные цены на моторное топливо менялись 21 июля – тогда они тоже были уменьшены на 1 копейку. Понижались цены на копейку и с 16 июня.

Как сообщал Myfin.by, Министерство антимонопольного регулирования и торговли может получить право согласовывать все повышения регулируемых цен, в том числе цен на топливо.