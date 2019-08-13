Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в стране государственный переворот, заявили в комитете безопасности.

Задержанный бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в республике государственный переворот. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке во вторник, 13 августа, глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев, сообщает ТАСС.

«Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота», — сказал он.

По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

Опумбаев уточнил, что принимавший участие в штурме резиденции Атамбаева боец спецподразделения был застрелен из оружия, обнаруженного в доме бывшего главы государства.

«Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД», — сказал глава ГКНБ.

По словам Опумбаева, Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в бойцов спецслужбы.

Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.