Начальники отделов дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях задержаны при получении взяток, сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК) во вторник.

«Работниками управления департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску задержаны начальники отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры», — говорится в сообщении на сайте КГК.

По данным комитета, должностные лица на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т.д.), а также в придорожных кафе. Сумма «вознаграждений» составляла от Br400 до Br1,2 тыс. ежемесячно.

«При получении очередного «платежа» должностные лица дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» были задержаны с поличным. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса, они заключены под стражу», — проинформировали в КГК.

Проводятся дальнейшие следственные действия.