Белорусской гимнастке Мелите Станюте не разрешили прогуляться по улице, названной в честь ее прабабушки актрисы

Милиция отправила известную спортсменку за специальным разрешением.

Белорусскую гимнастку Мелитину Станюту не пустили прогуляться по улице имени ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Знаменитая спортсменка рассказала об этом в своем блоге Instagram.

Дело в том, что данная улица располагается на территории элитного поселка, принадлежащего Dana Holding. Территория охраняется милицией, которая и остановила гимнастку, когда та захотела пройтись по улице родного города.

На входе в эту улицу за забором милиционер отправила меня за разрешением на прогулку по этой улице в Дана молл, ссылаясь на то, что там идет какая-то стройка. «Иначе вас заберут» – были её слова.

Мелитине пришлось звонить в компанию, чтобы решить данный вопрос. Однако там «странной просьбе» не были рады:

Там удивились и направили в отдел продаж . Там тоже удивились, ушли думать и повесили трубку .