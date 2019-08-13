Приговором суда 29-летней гражданке Беларуси назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. российских рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

Девушку признали виновной в организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что белоруска вместе со своим сожителем в период с июня 2018 года по февраль 2019 года из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, вне игорной зоны, в нежилом помещении в г. Домодедово, незаконно организовала и проводила азартные игры.

По приговору суда ей придется заплатить штраф. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, в связи с нахождением его в розыске.