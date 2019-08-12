Житель Индии 40 лет не стриг и не мыл волосы

Житель индийского округа Мунгер 40 лет не стриг волосы и не мыл голову.

Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Metro.

К 63 годам Сакал Дев Тудду отрастил аномально длинные волосы. По словам мужчины, около 40 лет назад во сне его волосы собрались в дред. Индус воспринял это как божественное благословение. Кроме того, бог якобы приходит к нему в снах и запрещает стричь волосы.

Выходя на улицу, он складывает волосы на макушке и покрывает их белой тканью.

Тудду не пьет, не курит и следует религиозным устоям. У него есть жена, шестеро детей и семеро внуков. На протяжении 31 года работает в департаменте лесного хозяйства, и помогает местным жителям лечить бесплодие.