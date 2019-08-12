11 августа днем в Первомайский РОВД обратилась неработающая 26-летняя жительница Витебска, которая сообщила, что в квартире её знакомого, под угрозой ножа и с применением насилия у нее отняли два золотых кольца.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в квартире неработающего 27-летнего жителя облцентра собралась компания молодых людей для совместного отдыха.

В ходе распития спиртных напитков, у потерпевшей завязалась словесная перепалка с 25-летней девушкой, которая пришла в эту же компанию. Обратив внимание на золотые кольца, которые были на заявительнице, оппонентка потребовала их снять и отдать ей, обосновывая это сложным финансовым положением. На такую просьбу потерпевшая ответила отказом. Схватив нож и угрожая им девушка все же добилась желаемого. В итоге, награбленное она сдала в ломбард, который находится неподалеку от места преступления, а выручку потратила на алкоголь. Подозреваемая в совершении разбойного нападения задержана оперативниками по месту жительства.

В отношении 25-летней жительницы Витебска следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РБ. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.