Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телепрограмме «Контуры» на ОНТ.

«В этом году тарифы [на услуги ЖКХ] расти не будут», — сказал Кухарев.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Александра Лукашенко тарифы на услуги ЖКХ не должны повышать более чем на 5 долларов в год. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

С 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня — горячее водоснабжение и отопление, за которое население будет платить по факту только в ноябре, после начала отопительного сезона, отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев считает, что это был удачный эксперимент. «Серьезных претензий по стороны населения не было», — сказал он.

С 2019 года власти начали поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования, что означает повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения и одновременное их снижение для предприятий.