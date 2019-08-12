В Литве детские пособия платят минимум до 18 лет. На что их хватает?

Жительница Вильнюса — о том, как литовские власти поддерживают детей и их родителей.

Семья Ларисы Шаповаловой переехала в Литву 15 лет назад. Старшему сыну был годик. Сейчас Лариса с мужем воспитывают двоих детей: старший — школьник, младший — посещает детский сад.

На каждого ребенка родители получают «детские выплаты» — по 50 евро.

По решению Сейма эти пособия начали выплачивать с 2018 года. Их размер составлял от 30 до 58,8 евро в месяц, в зависимости от финансового положения семьи, возраста детей и их количества. Пособие платят всем детям в возрасте до 18 лет, а если они учатся — до 21 года.

С января 2019 года детские деньги увеличили до 50 евро в месяц. Малообеспеченным и многодетным семьям выплачивают дополнительно на каждого ребенка — 20 евро. Для этой категории семей выходит по 70 евро на каждого ребенка.

Справка «Салідарнасці»

Для сравнения: в Беларуси пособия на детей платят до трех лет. Существует дополнительное пособие для семей, воспитывающих детей от 3 до 18 лет — 115 руб. 46 коп. (50 евро в эквиваленте — прим. С). Эти деньги выплачивают, когда один из родителей находится в декрете, и в семье воспитываются дети от 3 до 18 лет. Сумма фиксированная и не зависит от количества детей.

— Когда пособия увеличили, мы подняли старшему сыну «карманные расходы», — улыбается Лариса.

На что хватает «детских денег»? Каждая семья распоряжается помощью как считает нужным.

По словам Ларисы, этой суммы хватит на то, чтобы оплатить завтраки и обеды в школе (11 евро в неделю) или за детский садик.

— Наш ребенок ходит в государственный садик, и в месяц мы платим за него 40-50 евро, остальное компенсирует государство.

Кстати, в Литве тоже есть категория детей-льготников (из многодетных или малообеспеченных семей), как и в Беларуси. Но там не практикуется накрывать в школьной столовой для них отдельный стол.

После окончания учебного года родители могут отправить ребенка в школьный лагерь. Дети-льготники питаются бесплатно, но родители оплачивают экскурсии.

В Беларуси воспитатели детских садов дают родителям списки, что надо принести в учреждение до начала учебного года. В списке — канцтовары и средства гигиены, включая жидкое мыло и туалетную бумагу.

— В Литве такого нет, — говорит Лариса Шаповалова. — Детское учреждение получает финансирование на каждого ребенка. В детский сад мы не приносим краски, карандаши, пластилин и альбомы для рисования. Все это есть в наличии. Воспитатели на занятия распечатывают детям раскраски или раздаточный материал.

По словам Ларисы, никаких принудительных сборов на нужды детского садика у них нет:

— Если возникает необходимость, родителей просят помочь. Помню, когда старший сын ходил в сад, меняли забор за счет средств родителей. Недавно таким же образом собирали деньги на то, чтобы убрать старый бассейн на улице и вместо него построить сцену, на которой проводят детские праздники. Нам предложили: переведите на счет сада, кто сколько может. Мы перечислили 10 евро.

Кроме того, родители могут решить, на какие социальные нужды пойдут их налоги.

— 2 % от налоговых выплат ты можешь направить, например, на школу или садик, которые посещают твои дети, — объясняет Лариса.

Еще одно отличие от Беларуси: в Литве нельзя вызвать врача ребенку на дом. Если ребенок заболел, родители везут его в поликлинику.

— Сначала я думала, что это неудобно, а потом мы привыкли, — говорит мама двоих детей.

По словам Ларисы, со вторым ребенком ей удалось избежать необдуманных трат: мы не покупали лишних вещей, как это было со старшим сыном. Сэкономить удалось в том числе и на средствах гигиены.

— В роддоме маме выдают коробку с рекламной продукцией: влажными салфетками, подгузниками, пустышками для новорожденных. Моя подруга из Беларуси рожала в Вильнюсе. На первое время ей не пришлось ничего покупать из средств гигиены. Потом она регулярно ездила в Литву и закупала подгузники с 20-процентной скидкой в сети магазинов «Максима» — карту скидок выдают всем мамам в роддомах.

Лариса отмечает, что местное самоуправление многое делает для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются родители.

— Мэр Вильнюса Шимашюс реализовал нововведения, которые касаются детей. Например, теперь легко можно записаться на очередь в детский сад. На сайте самоуправления создана электронная запись. Ты регистрируешься, выбираешь детские сады, ранжируешь их по степени удаленности и удобства. Кроме того, родителям, дети которых посещают частные садики, возмещают 100 евро.

Лариса работает педагогом в продленке в школе, где учится старший сын:

— Еще в прошлом году в школе продленка была платной для родителей. Педагог, работающий в продленке, покупал патент, заключал договора — со школой и с родителями. Многие учителя брали оплату по евро в час. Самоуправление Вильнюса рекомендовало, чтобы стоимость была 60 центов в час. Сейчас продленка в столице стала бесплатной — за счет средств самоуправления. Для родителей это большое подспорье. Этот проект рекомендуется реализовать по всей Литве.