Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 первым в Беларуси запустил электронные сим-карты — eSIM.

Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора компании по потребительскому сегменту Ирина Савина, передает БЕЛТА.

Виртуальная цифровая карта eSIM обладает теми же функциями, что и стандартная сим-карта. Однако благодаря eSIM в одном телефоне теперь может быть до пяти абонентских профилей (т.е. разных номеров). Для подключения eSIM требуется физическая идентификация абонента.

Компания также презентовала приложение «Мой А1», которое поможет проверить баланс и остатки трафика, узнать возможности при исчерпании трафика, поменять тарифный план, подключить или отключить услуги, узнать об акциях и скидках. Сегодня же начались продажи первого смартфона «А1 Альфа», Беларусь стала третьей страной, где его можно приобрести.

Еще один продукт компании — «Умный дом», который готовится к запуску в скором времени.

Компания velcom завершила ребрендинг и с 12 августа стала A1.

Отвечая на вопрос о тарифной политике, Ирина Савина отметила, что при ребрендинге произошло значительное упрощение мобильного портфеля, количество опций сократилось, они стали более понятными. «Компания будет придерживаться установления честных цен на рынке», — сказала представитель А1.

Компания также подтвердила готовность инвестировать в 5G. В ближайшее время будет запущена тестовая зона 5G, чтобы продемонстрировать преимущества технологии.

A1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года оператор вел операционную деятельность под брендом velcom.