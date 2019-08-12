В Беларуси подготовлены указы об ипотеке и жилищных сбережениях. Ожидается, что президент подпишет их в этом году. Такие сроки назвал в эфире СТВ вице-премьер Владимир Кухарев.

«Сейчас подготовлено два проекта указа, они согласованы. И мы думаем, что в этом году они будут приняты», — сказал он.

В правительстве рассчитывают, что принятие указов даст ускорение строительству. Данные инструменты позволят большему числу белорусов строить жилье не только с господдержкой. При этом государство продолжить поддерживать граждан.

«Государство будет поддерживать нуждающихся граждан, создавать условия для строительства жилья, в том числе для всех категорий населения», — сказал Владимир Кухарев.

Сейчас с господдержкой строится около четверти всего жилья. В этом году правительство запланировало строительство 4 млн кв. м жилья, их которых 1,06 млн кв. м строится при поддержке государства.