Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, которым в Беларуси будет введена депозитно-залоговая система обращения одноразовой потребительской упаковки. Общественное обсуждение продлится до 22 августа.

В соответствии с указом Совмин будет устанавливать перечень тары, которая будет обращаться по депозитной системе. Также правительство должно будет утвердить положение о конкурсе по выбору инвестора с целью создания системы, положение о порядке функционирования системы, а также установить размеры залога за потребительскую упаковку. Все это Совмин должен будет сделать в течение трех месяцев после официального опубликования.

В течение года правительство обязано установить размеры возмещения расходов по приему и временному хранению бывшей в употреблении упаковки, а в течение полутора лет — определить организационно-правовую форму некоммерческой организации-оператора системы, а также предусмотреть финансирование расходов, связанных с ее деятельностью до вступления в силу указа.

В соответствии с проектом поставщики пищевых продуктов должны будут заключить договор об участии в системе, наносить на упаковку идентификационные коды, по которым она будет распознавать продукцию участника. Все это надо будет сделать до выпуска товаров в продажу.

Субъекты торговли будут оплачивать поставщикам продуктов сумму залога за потребительскую упаковку, а затем взимать ее с покупателей. Они же должны будут обеспечить прием бывшей в употреблении упаковки от покупателей и передачу ее управляющей организации системы.

Проект указа также регламентирует возврат залоговых сумм при вывозе продукции за пределы страны, переходный период во время внедрения системы.

В обосновании к проекту говорится, что внедрение системы позволит увеличить в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, а в случае с ПЭТ-бутылками в 3-3,3 раза. Кроме того, ожидается снижение объемов захоронения ТКО на 10%. Благодаря системе, можно будет собрать и переработать не менее 85 тыс. т отходов стекла, 23 тыс. т отходов ПЭТ и 360 т отходов алюминия. Ожидается, что будет собираться до 80% упаковки вместо 38%, собранных в 2018 году.

Систему планируется внедрить в 2021 году и включить в нее тару емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л, в том числе пластиковые и стеклянные бутылки, а также металлические банки. Размер депозита предлагается установить на уровне 20 копеек за одну единицу упаковки, написано в финансово-экономическом обосновании проекта.

В первый год функционирования системы может быть создано 1500 рабочих мест.

Затраты на работу системы при уровне сбора упаковки в 80% оценены в 170 млн рублей в год, из них около 72 млн рублей будет возмещено за счет невозвращенного покупателями залога, а 20 млн рублей — за счет продажи вторичных материальных ресурсов. Оставшуюся сумму система может получить от ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», которое взимает с бизнеса компенсацию по сбору отходов упаковки. Из этих средств 35 млн рублей уже вносится на счета учреждения. Еще 43 млн рублей будет изыскано за счет повышения платы за упаковку из ПЭТ и введения платы за алюминиевую упаковку, что составит 3 копейки в среднем за одну единицу.