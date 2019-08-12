На странице в Facebook, депутат Палаты представителей Алена Анисим, разместила ответ от Министерства юстиции на вопрос об отмене смертной казни в Беларуси.

Данный законопроект Анисим отправила на рассмотрение в Минюст и МИД еще в конце июля.

В нем идет речь о том, чтобы отменить смертные приговоры до полной отмены смертной казни, тем самым направляя осужденных в колонии для «пожизненников».

Минюст ответил и назвал это предложение «дискуссионным вопросом» сказав, что в Палате представителей уже создана рабочая группа по этой проблеме.

Заместитель министра юстиции Сергей Задиркин, в ответе Алене Анисим подчеркнул, что законы в Беларуси принимаются согласно календарному плану.

Данный план направляется президенту на рассмотрение не позднее 1 сентября.