Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять меры против «рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий» на ютьюбе.

Речь идет о рассылке пуш-уведомлений с информацией об акциях, якобы направленных «на срыв выборов федерального и регионального значения». Получали эти уведомления в том числе пользователи, не подписанные на отправляющие их каналы, утверждают в Роскомнадзоре.

Конкретных примеров рассылок ведомство не привело, но сенатор Андрей Климов заявил, «зарубежные силы» делали это во время акции 10 августа на проспекте Сахарова. «Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — цитирует его ТАСС.

Роскомнадзор пообещал, что непринятие мер со стороны Google будет расценено «как вмешательство в суверенные дела государства», «враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России», и оставил за собой право на «адекватную реакцию».