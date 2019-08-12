Директор Российского Федерального ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») Валентин Костюков назвал имена пяти сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области. Об этом он сообщил, выступая на телевидении Сарова, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Имена погибших:

Алексей Вьюшин — разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение;

Евгений Коротаев — ведущий инженер-электроник отдела;

Вячеслав Липшев — начальник научно-испытательной группы;

Сергей Пичугин — инженер по испытаниям 1-й категории;

Владислав Яновский — заместитель начальника научно-испытательного отделения.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями, — заявил Костюков. — Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях». «Росатом» подал в администрацию президента документы на награждение погибших сотрудников. Их семьям выплатят единовременные пособия в размере 120 минимальных окладов по уровню должности.

По словам Костюкова, подготовка к работе в акватории Белого моря велась около года. «Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей. Провели серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано», — заявил он, добавив, что «ситуация пошла по нештатному варианту». Причины ЧП расследует государственная комиссия.

Заместитель руководителя центра Александр Чернышев заявил, что во время взрыва на полигоне в Архангельской области было зафиксировано двукратное превышение радиационного фона, которое длилось не более часа. «Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали», — уточнил он.

Как заявил глава администрации Сарова Алексей Голубев, сотрудники института погибли «при выполнении задания государственного значения». Он подписал постановление о введении общегородского траура. В понедельник, 12 августа, пройдут похороны погибших.

Как ранее сообщили в «Росатоме», погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Специалисты знали о «потенциальной опасности проводимых работ», отметили в госкорпорации. По данным «Росатома», взрыв на полигоне произошел после завершения испытаний на морской платформе. В результате еще трое специалистов получили ранения.