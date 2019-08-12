Как сообщили в Белгидромет Минприроды, на текущей неделе в Беларуси прогнозируются дожди и грозы.

Во вторник, 13 августа, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, по юго-востоку республики возможен град. Днем во время гроз шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем столбики термометров покажут +19…+25 градусов, по юго-востоку +26…+32 градуса.

В среду, 14 августа, ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, по востоку страны усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составит +10…+17 градусов, максимальная днем +16…+23 градуса, по юго-востоку +24…+29 градусов.

В четверг, 15 августа, дожди возможны во многих регионах, по Витебской области местами есть вероятность сильных осадков. Ночью и утром в низких местах возможен туман. Ночная температура воздуха составит +8…+15 градусов, днем будет +17…+23 градуса.

В пятницу, 16 августа, погодные условия начнет формировать более прохладная воздушная масса. Минимальная температура воздуха ночью составит +7…+14 градусов, максимальная днем +18…+25 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

В предстоящие выходные также будет дождливо. Лишь в воскресенье, 18 августа, днем на юго-запад нашей страны начнет распространяться теплый воздух и здесь в разгар дня ожидается до +26…+28 градусов.