Сотрудники ДПС отдела ГАИ Столбцовского РОВД сегодня ночью преследовали пьяного водителя за рулем ВАЗ. Чтобы остановить его, пришлось использовать табельное оружие. Видео преследования разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пьяном водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-21053, поступило в милицию от очевидца.

Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил ВАЗ на дороге районного значения и подал сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 Брест — Минск — граница РФ.

«На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения», — отметили в МВД.

Было принято решение об использовании табельного оружия для остановки авто. «При помощи громкоговорящего устройства водитель был предупрежден о намерении использовать оружие, были произведены два предупредительных выстрела в воздух. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился. Водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан»,- рассказали в МВД. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.