Первый звонок в 2019/2020 учебном году прозвучит во всех минских школах 2 сентября, а первые уроки посвятят Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— 2 сентября в столичных школах и гимназиях состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года. После праздничных мероприятий ребята разойдутся по классам, где у них пройдет первый урок, — пояснили в ведомстве. — В нынешнем году тема первого занятия будет созвучна строкам из стихотворения Янки Купалы «Маладая Беларусь»: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!..»

Со школьниками будут говорить на тему Года малой родины, в центре внимания также окажется и 75-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Упомянут и еще одну знаковую дату: 45-летие присвоения Минску звания «Город-герой».

В новом учебном году за парты столичных школ сядут более 208 тысяч ребят. Из них — около 24,4 тысячи — первоклассники. Также будет открыто 408 десятых классов, из них профильных — 244.