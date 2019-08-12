«Макс поставил на уши весь город», – задыхаются от восторга фанаты. И ведь не поспоришь: кто еще из белорусских исполнителей собирает стадионы? А именно на олимпийском стадионе «Динамо», который вмещает 22.246 зрителей, Корж будет зажигать 24 августа.

Чем покоряет певец? Простотой, искренностью, энтузиазмом. Песни Макса Коржа – это некий гибрид клубного и дворового жанров. При этом на выходе рождаются 100 -процентные хиты.

У певца «голливудская» биография. Мальчик из простой семьи из далекого полесского Лунинца мечтает о большой сцене. Но где те тропинки, что ведут на олимп? За плечами всего лишь начальная музыкальная школа. Он хочет продолжать учиться дальше, но родители против музыки как профессии. Разве она накормит? Семья настаивает на университетском образовании. И Максим поступает в БГУ на престижнейший факультет – международных отношений.

Но призвание – а теперь мы можем говорить об этом всерьез – бередит его душу. После второго курса Макс оставляет университет и окунается в музыку. Конечно, проходит через череду неудач, но наконец наступает переломный момент: на одолженные у мамы 300 долларов записывает судьбоносный трек «Небо поможет нам» и уходит в армию. И – о, радость! – песня становится маленьким хитом, ее ротацией занялись некоторые радиостанции. Сослуживцы и «деды» рэпера выстраиваются в очереди за автографами.

С тех пор практически каждая новая песня Макса становилась стопроцентным хитом и слышалась из всех домов, дворов, машин и общежитий. Рэпер стал собирать тысячные залы. И не только в Минске, но и в СНГ, и за рубежом в Варшаве, Лондоне и Праге. В июне 2015 года исполнитель был номинирован на премию Муз-ТВ сразу в трех категориях: «Лучший альбом», «Лучший хип-хоп проект» и «Лучшее концертное шоу». Он записал пять студийных альбомов.