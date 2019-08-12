Международные соревнования по программированию Google Code Jam в 6-й раз подряд выигрывает гомельчанин Геннадий Короткевич. Финал конкурса состоялся 9 августа в Сан-Франциско.

В тройке лидеров также оказались японец Макото Соэджима и студент MIT Эндрю Хе, дебютант контеста. Белорус набрал 143 балла, опередив своих ближайших конкурентов на 22 балла.

Google Code Jam — международное соревнование по программированию, проводимое Google с 2003 года, как средство для выявления лучших умов для возможной работы в Google. Каждый год в нем принимает участие более 50 тысяч человек. Соревнование состоит из набора алгоритмических задач, которые должны быть решены за фиксированное время. В отличие от большинства соревнований по программированию, участники могут использовать любой язык программирования и среду разработки для решения задачи.

Геннадий Короткевич, благодаря победам в различных программистских конкурсах, в свои 24 года стал легендарной фигурой. На соревнованиях выступает под ником tourist. Ему посвящена страница в Wikipedia. Сейчас он учится в аспирантуре российского Университета ИТМО.