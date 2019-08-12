Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился

Первыми фотографиями с торжества новоиспеченные супруги уже поделились с поклонниками в соцсетях.

41-летний фронтмен группы Muse Мэттью Беллами и 29-летняя модель Элль Эванс сыграли свадьбу. Влюбленные обменялись клятвами на берегу Тихого океана в Малибу.

Новоиспеченные супруги успели поделиться первыми кадрами торжества с поклонниками. «Мистер и миссис Беллами», — лаконично написал Мэттью в Instagram.

Молодожены в кадре шли по эффектному проходу, украшенному живыми цветами, под аплодисменты гостей. Невеста выбрала традиционное белое платье, а жених отдал предпочтение светлому костюму.

О романе британского музыканта и американской модели стало известно четыре года назад. Они стали встречаться вскоре после разрыва Беллами и Кейт Хадсон.

От союза с актрисой у Мэттью остался сын Бингэм. Сейчас ему восемь лет. Новая избранница исполнителя смогла подружиться не только с мальчиком, но и с его звездной мамой.