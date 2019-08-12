12 августа глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какие новации будут использоваться на предстоящих парламентских выборах.

Выступая на Первом национальном канале Белорусского радио, председатель ЦИК сообщила, что к выборам в парламент запустят специальное мобильное приложение.

Приложение начнет работать за 60 дней до выборов, после образования участков.

Набрав в данном приложении свой адрес, избиратель сможет узнать, к какому избирательному округу относится его избирательный участок и где он находится.

Ряд новаций предусмотрен для людей с ограниченными возможностями.

По словам главы Центризбиркома, на избирательных участках будут созданы специальные места для голосования, выступления кандидатов на ТВ будут субтитрироваться.

Будут, как и ранее, трафареты для голосования слепых граждан, – добавила Л. Ермошина.