Дипломат из Соединенного Королевства высказалась про Беларусь.

В эфире телеканала «Беларусь 1» посол Великобритании Фионна Гибб высказалась о миротворческой деятельности Беларуси. Также дипломат завершает свою дипломатическую миссию в республике.

По словам Гибб, она положительно оценивает миротворческие усилия Минска, в том числе предложение сделать белорусскую столицу площадкой для переговоров.

Для Беларуси очень важна безопасность во всей Европе. Беларусь активно участвует в мирных процессах, – отметила посол.

Также Фионна Гибб обратила внимание на возросшее количество британских туристов в Беларуси. Конечно, в основном британцы любят проводить отпуск на берегу моря в теплых местах, но и в Беларуси им есть что посмотреть.

Кроме этого, посол отметила высокий уровень стоматологических услуг. Она и сама обращалась к местным специалистам и была впечатлена уровнем сервиса. Ну и цена значительно меньше, чем в Великобритании.