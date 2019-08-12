Футболисты БАТЭ разгромили минский «Энергетик-БГУ» со счетом 4:1 в 17-м туре чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Все мячи в поединке на поле «Борисов-Арены» были забиты в первом тайме, причем уже на исходе получаса игрового времени хозяева вели 4:0. Сначала мяч в свои ворота отправил полузащитник минчан Девид Тве, а затем Яссе Туоминен, Эрвейн Мукам и Станислав Драгун еще трижды поразили ворота Алексея Харитоновича. За 7 минут до перерыва Всеволод Садовский отыграл один гол, установив окончательный результат.

В столичном дерби футболисты «Динамо» по ходу встречи на своей арене дважды уступали «Минску» — 0:1 и 1:2, но в итоге сумели вырвать победу — 3:2.

Еще в одном воскресном матче «Витебск» у себя дома проиграл «Городее» со счетом 0:2.

Результаты других встреч: «Дняпро» (Могилев) — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Гомель» — «Слуцк» — 3:4.

Заключительный матч 17-го тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный «Шахтер» будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 42 очка (17 матчей), БАТЭ — 40 (16), «Шахтер» — 31 (14), «Динамо» (Минск) — 31 (16).