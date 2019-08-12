Новость, которая привлекла к себе внимание мировых ученых-историков. Белорусские археологи обнаружили более двух тысяч артефактов. Они подтверждают, что славяне происходят именно с территории белорусского Полесья. Узнать о местонахождении древнего поселения удалось благодаря случайности. Какой? Расскажет Никита Дементьев.

До сих пор происхождение наших предков считалось среди мировых историков самым неизученным.

О древних находках доцент исторических дисциплин БГУ Вадим Белевец может рассказать многое. Тем более когда есть о чем. В деревне Ясковичи Солигорского района белорусские археологи и студенты откопали более 2000 артефактов, уникальность каждого в подтверждении 40-летней гипотезы о зарождении славянского народа на территории белорусского Полесья. До сих пор происхождение наших предков считалось среди мировых историков самым неизученным. Теперь у белорусских ученых появилась возможность заполнить этот пробел.

Ответы ищут среди фрагментов одежды, украшений и посуды конца второго столетия нашей эры.

Дорогим, даже для того времени, оказался найденный серебряный динарий римского императора Луция Вера с чеканкой 166 года. Особое внимание археологов направлено на поиски керамических изделий, которые славяне использовали в своем быту.

Здесь обнаружена хозяйственная часть поселения, студенты сейчас исследуют ямы для хранения еды. Рожь, пшеница, возможно, горох и репа. Более точный рацион и хозяйственный уклад жителей этого селища станет известен после получения результатов анализа. К слову, ведутся раскопки на площади около 400 кв. метров.

Сантиметр за сантиметром начинающие ученые под руководством опытных археологов снимают драгоценные слои земли. Такая скрупулезность важна, чтобы не упустить мелкие детали и артефакты. Для Павла Бабкина это уже девятый сезон на археологическом поприще. Ради науки жертвует собственным отпуском, впрочем, как говорит сам выпускник БГУ, для него это и есть лучший отдых.

Гипотеза происхождения славян на белорусском Полесье становится теорией, которая находит все новые подтверждения.

Работают археологи в Ясковичах еще с прошлого года. Если бы не случайное стечение обстоятельств, об этом месте могли еще долго не знать. Добровольцы из общества по охране памятников заметили на рынке мужчин, которые пытались продать необычные вещи. После разбирательств удалось установить место, и теперь маленькая деревушка стала отправной точкой к новой белорусской истории.

Гипотеза происхождения славян на белорусском Полесье становится теорией, которая находит все новые подтверждения. Конечно, впереди у белорусских археологов годы напряженной работы, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию. И кто знает, возможно, кто-то из этих молодых студентов поставит точку в этом историческом вопросе.