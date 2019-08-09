В четверг в Минском областном суде, где продолжается рассмотрение второго дела в отношении экс-главы ГУПРа Сергея Барисевича и экс-директора комбината школьного питания Ленинского района Бронислава Рослика, было озвучено, что проходящие по делу сотрудники комбинатов школьного питания Ленинского, Московского и Заводского района писали на имя помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко письма, в которых жаловались на незаконные действия сотрудников госбезопасности. «Результаты рассмотрения обращения указанных лиц доложены в установленном порядке главе государства», — заявил судья.

Копии указанных обращений приобщены к материалам дела, которое рассматривается в открытом судебном заседании.

По информации TUT.BY, сотрудники столовых и КШП в своих письмах жаловались на сотрудников Управления КГБ по Минску и Минской области. «Поведение сотрудников выглядело, будто они Боги с Олимпа», писали сотрудники. В частности, они говорили вызванным на допрос, что директор КШП Ленинского района живым из тюрьмы не выйдет.

Среди других жалоб — допросы в жестких условиях, оказание моральное давление с тем чтоб оговорила Рослика, запугивание наручниками и оружием, задержаниям супругов (у некоторых в системе работали несколько членов семей) и передачей детей органам опеки.

«После задержания Бронислава Рослика сотрудники КГБ проехали по столовым и угрожали заведующим производством — требовали подтвердить, что Рослику передавали деньги. Говорили, что он сознался и угрожали арестом в случае отказа подтвердить передачу», — говорится в одном из писем.

Гражданам Украины, беженцам из Луганской области, в КГБ угрожали депортацией.

«Вели себя грубо, упивались своей властью», — жалуются работники КШП.

При этом некоторые также указывали, что сотрудники КГБ «ввели в заблуждение президента, Александра Григорьевича Лукашенко, что кормим детей отходами».

О том, приняты ли какие-то меры и что показали проверки жалоб, в суде не сообщили.