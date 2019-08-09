В Солигорском районе разыскивается житель деревни Большой Рожан Дмитрий Байраш 1973 года рождения. Мужчина осужден к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 7 августа он во время проверки у себя дома применил физическую силу в отношении милиционера и скрылся.

Как сообщили в МВД, разыскиваемому на вид 45-50 лет, рост около 175-180 сантиметров, плотного телосложения, на правом ухе есть ссадина. Был одет в темно-зеленые штаны с заплатками на коленях и темно-зеленые куртку. Ездит на велосипеде. При себе может иметь охотничье ружье.

Граждан призывают не вступать с разыскиваемым в контакт и сообщать о нем по телефонам 8-0174-28-22-02, 8-029-773-54-71 или 102.