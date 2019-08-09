В Минске прохожие сняли на видео необычного белого воробья.

Художник-дизайнер Лия Корчажинская повстречала воробья необычного окраса у торгового центра Galleria Minsk на пр. Победителей. Девушка рассказала, что она часто гуляет с собакой и любуется природой вокруг. По ее словам, 7 августа 2019 года она спешила в ресторан, чтобы там забронировать столик на юбилей своей мамы и заодно она хотела снять смешное видео с псом в траве.

По словам директора общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) Александра Винчевского, на видео попал такой же домовый воробей, как и остальные птицы рядом с ним.