В Беларуси будет вещать российский патриотический канал

Министерство информации Беларуси выдало разрешение на вещание в Беларуси пяти иностранным телеканалам: «АИВА», «RATNIK», «Матч! Планета», «Сказки Зайки», «Джой Кук». Разрешения выданы на три года.

Каналы имеют «развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы», говорится в сообщении Мининформа.

Среди них внимание привлекает «RATNIK». Это российский патриотический канал, ориентированный на молодежь. Канал был основан в 2017 году и показывает российское историческое кино, просветительские и научно-популярные программы. «Да — мы про Россию. Но про Россию, а не про «Рашку», как сейчас, называет нашу страну, так называемый «креативный класс». Про Россию — страну, не только героев людей, но и героев-городов», – так описывает свою направленность телеканал.