В скором времени сеть ProStore может уйти в историю. Банки, которым в последнее время принадлежали торговые центры, где располагались гипермаркеты, созданные Юрием Чижом и его партнерами, стали искать более платежеспособных арендаторов и хозяев. Как удалось выяснить TUT.BYl, основной претендент на место «Просторов» — сеть Green.

Напомним, во время кризиса 2014−2015 гг. ProStore был вынужден передать торговые центры в Минске банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Таким образом «Арена-Сити» на проспекте Победителей отошла Белагропромбанку, ProStore в Каменной Горке и в Малиновке — БПС-Сбербанку, торговые центры в Чижовке и Шабанах — Беларусбанку. Минувшей весной управляющая компания «Простора» затеяла реструктуризацию бизнеса. Это произошло на фоне вопросов с погашением облигаций. Минфин даже был вынужден приостановить их обращение.

Первым сообщил о смене арендатора АСБ Лизинг, «дочка» Беларусбанка, являющаяся владельцем торгового центра на пр. Партизанский, 182. Компания заключила договор аренды на этот объект с управляющей структурой сети Green. Вскоре стало известно, что банк отдал предпочтение этой сети и в торговом центре по улице Уборевича в Чижовке. Хотя ранее сообщалось, что «получено принципиальное согласие» от «Табак-Инвеста» (сеть «Корона»).

Недавно сменил собственника и торгово-развлекательный комплекс «Арена-Сити». Владельцем стала компания «Парагис». Как удалось выяснить TUT.BY, новые хозяева имеют опыт ведения бизнеса в сфере строительства и розничной торговли. В частности, они управляют бизнес-центрами Kiroff и CENTROPOL, которые базируются рядом со стадионом «Динамо».

Учредителем группы компаний является Андрей Шихлин. Ранее он был более известен как продавец модной одежды. В частности, Шихлин открыл в Минске франчайзинговые бутики MaxMara, Armani Collezioni и TWINSET. Он также является заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств. В руководящий состав этого общественного объединения входят известные в мире бизнеса и спорта люди: Алексей Савчук и Михаил Маевский,

«Интерес к „Арене-Сити“ возник из-за удачной локации комплекса. Кроме того, мы считаем, что объект имеет хороший потенциал», — сказали TUT.BY в компании «Парагис».

В планах компании — привлечь в «Арена-Сити» «новых арендаторов, повысить трафик и привлекательность для покупателей». Новая маркетинговая стратегия будет направлена на «расширение охвата и целевой аудитории». Однако первоначальная задача все же «привести здание в порядок».

Соглашения с нынешними арендаторами продолжают действовать. «Арендаторы имели право выбора, большинство приняли решение остаться. Но это не исключает изменения в их составе и локации, в частности функционального зонирования после модернизации», — отметили в «Парагисе».

Что касается якорного гипермаркета, то ведутся переговоры с сетью Green, подтвердили данную информацию в «Парагисе».

Впрочем, тремя «Просторами» история смены собственника не заканчивается. Как выяснил TUT.BY, БПС-Сбербанк также подыскивает новых хозяев для объектов в Малиновке и Каменной Горке. «Банк ведет переговоры и вскоре может закрыть сделку. Вероятно, новым хозяином станет кто-то из крупных ритейлеров, которые ранее проявляли интерес к другим гипермаркетам «Простор», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

«В настоящее время идет процесс передачи двух объектов [сети «Простор»]. Что касается остальных [«Просторов»], то Green рассматривает их наравне с другими торговыми центрами в качестве объектов для развития сети», — заявили TUT.BY в компании «Гринрозница».