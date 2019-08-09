Главы правительств ЕАЭС соберутся на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, прорабатывается отдельная встреча премьер-министров Беларуси и России.

Возможность встречи премьеров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева на полях заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Кыргызстане прорабатывается, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает Sputnik.

По его словам, главы правительств смогут обсудить актуальные вопросов двустороннего взаимодействия, где будут учтены итоги встречи президентов России и Беларуси, прошедшей в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге. Также они затронут и ход работы над программой действий по реализации положений договора о создании Союзного государства.

Приходько отметил, что контакты глав правительств России и Белоруссии носят регулярный характер, в том числе на полях многосторонних мероприятий.

По его словам, Россия и Беларусь входят в число наиболее активных участников интеграционных объединений на пространстве СНГ, а российско-белорусские отношения «нередко выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив».

Замглавы аппарата российского правительства подчеркнул, что Союзное государство – «продвинутый формат интеграции, которая выходит далеко за пределы экономической сферы».

В конце 2018 года Минск и Москва достигли договоренности по созданию специальной межгосударственной рабочей группы, которая должна урегулировать проблемные вопросы и развитие интеграции. В частности, будут разработаны «дорожные карты» по интеграции в различных сферах, унифицированное законодательство, а также запуск на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок. Как заявлял в июне премьер-министр Беларуси Сергей Румас, позиции двух стран сближены на 90%.

Юбилейное заседание ЕМПС пройдет в пятницу в Чолпон-Ате. Сергей Румас прибыл в Кыргызстан накануне, 8 августа. Его сопровождает делегация представителей ряда белорусских министерств и ведомств. В мероприятиях также примет участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.