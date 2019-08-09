России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции, в течение месяца премьер-министры двух стран могут финализировать достигнутые договоренности, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи премьер-министров двух стран, прошедшей в пятницу на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

«Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Все договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа. Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства. Очень большие группы специалистов с российской и белорусской стороны сейчас работают. Например, вопрос единого налогового кодекса и так далее», — сообщил министр.

«Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведём на уровне рабочей группы, и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договорённости, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге (встреча была 18 июля — ИФ), уже с точки зрения конкретных шагов и действий, которые будут предприняты», — сказал Орешкин.

По его словам, окончательные договоренности должны быть достигнуты в течение месяца, «это такой крайний срок, чтобы успеть повести работу к декабрю».

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

Орешкин ранее пояснял, что проект программы по реализации договора о Союзном государстве предполагает «несравненно больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕврАзЭС, охватывает и налоговое законодательство, и финансовую, и кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное, и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения и много другое».