Белорусские кинотеатры предлагают наиболее демократические условия просмотров кинофильмов в сравнении с другими странами. Об этом свидетельствует исследование, проведенное международным сервисом picodi.com.

Согласно данным исследования, в среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25 % от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована в Беларуси, Польше, России, Чехии и во многих других странах. При этом кинотеатры постепенно отказываются от практики бесплатной раздачи очков перед каждым сеансом. На 3D фильм можно прийти с очками с прошлого раза или приобрести новые, которые позже окажутся в куче таких же, покупаемых по забывчивости. Это, кстати, может стать одним из способов дополнительного заработка кинотеатров, наравне с попкорном и чипсами.

В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии нужно доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и еще 1 евро за очки. В итоге разница от стандартного показа составит уже 45%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объеме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%

Кто и сколько доплачивает за уикенд

Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Например, в Беларуси, билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 11% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Эстонии, Финляндии, Сербии, Китае, а в Австрии наценка достигает 38%.

Тем не менее, в большинстве стран нет разницы в цене билетов. По крайней мере, работником отдела аналитики Picodi.com удалось найти доступные сеансы в выходные дни по цене какого-нибудь стандартного вторника.

Статистика посещаемости кинотеатров

Самое большое количество зрителей зафиксировано в декабре. Два значительных пика в году: октябрь-декабрь и февраль-март.

Самые посещаемые дни — уикэнд. От 55% до 65% недельного потока клиентов приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

Самый посещаемый день в году последние несколько лет приходится на субботу после Дня св. Валентина (в этом году День всех влюбленных выпал на четверг, а максимальная посещаемость кинотеатров зафиксирована в субботу, 16.02.2019). Количество зрителей за 4 дня в период этого праздника (т.е. четверг, пятница, суббота и воскресенье) составило 26% от количества зрителей за весь февраль, свидетельствуют данные исследования.

Кстати, как доказали другие многочисленные исследования, там где стоимость сеанса ниже, кинотеатры компенсируют ее продажами попкорна, колы и других сопутствующих товаров пол цене в 10-20 раз выше себестоимости.

По расчетам компании Redwood Capital, американские кинотеатры до 46% прибыли получают именно на продаже снеков. Привычка есть во время киносеанса присуща, впрочем, не только американцам. Поэтому при подсчете стоимости одного похода в кино следует учитывать с учетом покупок всех сопутствующих товаров, беря за основу средний чек на одного посетителя.