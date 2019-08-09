Интерактивная карта MapMinsk («Открой Минск») является своеобразным путеводителем, справочником для детей и их родителей. Путешествуя по ней, можно ознакомиться с основными достопримечательностями города, получить сведения о театрах, музеях, парках, спортивных комплексах и других интересных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по имуществу Беларуси.

На карте показано более 200 объектов, которые систематизированы по категориям. Она представлена на трех языках: белорусском, русском, английском.

В мобильном приложении также есть функция дополненной реальности. Для погружения в виртуальный мир необходимо нажать «сканировать», загрузить 3D контент для атласа «Растения и животные мира» и навести камеру телефона на его страницы.

Мобильное приложение «Белкартография» доступно для скачивания в Google Play и предназначено для установки на устройства под управлением операционной системы Android версии 5.0 и выше.