Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александру Лукашенко доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

Как проинформировали президента, в результате реализации государственных программ осуществлен переход от старого аналогового к цифровому оборудованию, обеспечено его импортозамещение путем разработки и ввода в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования. Задачи по модернизации правительственной связи выполняются в соответствии с главными критериями: защищенность, качество и надежность.

Главе государства также было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

В системе полевой правительственной связи применены современные разработки и подходы. Вместо устаревших узлов связи (четыре машины с экипажем 11 человек) белорусские специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.

На объекте президенту также показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.

Подводя итоги посещения объекта правительственной связи, Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне. «Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь», — сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта. «Не можете — не делайте. Долго вам его надо делать — делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка — вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта, — сказал он. — Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо».

Александр Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко во время недавнего доклада. «Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное — это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы», — резюмировал белорусский лидер.