Президент Беларуси своим указом предоставил ООО «Интер Тобакко» право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступил в действие после официального опубликования.

Решение принято «в целях создания дополнительных условий для производства табачных изделий».

Собственником ООО «Интер Тобакко» является семья Олексиных.

Напомним, компания Алексея Олексина СЗАО «Энерго-Оил» получила разрешение Александра Лукашенко на создание «единой товаропроводящей сети в табачной сфере»: компании были переданы все имеющиеся ларьки Гродненской табачной фабрики «Неман», началась установка ларьков «Табакерка» по всей Беларуси. Олексин строит в минском микрорайоне Шабаны на базе ООО «Интер Тобакко» табачную фабрику. «Энерго-Оил» также получила разрешение на импорт сигарет в страну. До конца 2020 года в стране должно быть открыто 2,5 тысячи точек по торговле сигаретами. 1 августа 2018 года «Энерго-Оил» стала единым оператором по продаже табачных изделий гродненской табачной фабрики «Неман».