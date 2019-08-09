Саперно-пиротехническая группа обследовала здание и не обнаружила взрывоопасных предметов.

Милиция проводит эвакуацию в Доме печати – там обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщили в ГУВД Мингорисполкома, передает Sputnik.

В здании по адресу проспект Независимости, 79 проходят ремонтные работы, во время которых был обнаружен опасный предмет.

«В настоящий момент на месте работает саперно-пиротехническая группа», – говорится в сообщении столичной милиции.

Стражи порядка усилили меры безопасности, в том числе на прилегающей территории.

Позже стало известно, что в ходе проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.