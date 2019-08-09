Два основных испытания придется преодолеть тем кандидатам, которые не состоят в политической партии.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Беларусь 1».

Напомним, в Беларуси стартовала избирательная кампания в белорусский парламент: 7 ноября депутатов будут выбирать в Совет Республики, а 17 ноября – в Палату представителей.

Как рассказала Ермошина, первым испытанием является то, что кандидата должны поддержать не менее 10 близких людей, минимальный состав инициативной группы.

Во-вторых, ему необходимо собрать тысячу подписей.

Начать заниматься сбором подписей кандидаты смогут с 8 сентября. Однако, по словам главы ЦИК, это будет непросто.

Это морально непросто. Во-первых, граждане не очень активно отдают свои подписи, – пояснила Ермошина.

Помимо этого, Лидия Ермошина посоветовала потенциальным кандидатам набирать команду из преданных людей.