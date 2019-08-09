Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома. По данным следствия, он обеспечивал безосновательное перечисление крупных сумм друзьям-предпринимателям, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Бывший мэр Жодино обвиняется в совершении ряда преступлений против интересов службы. «В том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения», — уточнили в СК.

«Кроме того, бывший глава исполнительной власти города обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. За незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир», — отметили в Следственном комитете.

В ходе расследования проведено более 200 допросов свидетелей, выполнены другие необходимые следственные действия. Подразделения ГКСЭ провели комплекс необходимых экспертных исследований. «Следователи изучили большой объем документации, относящейся к событиям преступления, в результате чего обнаружены и приобщены к делу подложные документы, изготовленные для сокрытия фактов совершения преступлений. Проанализированы и другие сведения, указывающие на выраженный неслужебный характер отношений бывшего председателя исполкома и руководителей некоторых субъектов хозяйствования», — проинформировали в СК.

Председатель Жодинского горисполкома был задержан в 2018 году сотрудниками ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки. В ходе следствия также обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения. Действия 57-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 (превышение служебных полномочий), ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК. Была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В качестве обвиняемых привлечены двое граждан, которые участвовали в передаче взяток.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В адрес Минского облисполкома следователем внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, которое рассмотрено с его участием.